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Бессент не исключил снятия санкций с России для мирного урегулирования конфликта

Бессент не исключил снятия санкций с России для мирного урегулирования конфликта

Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность смягчения антироссийских санкций, включая возврат российских банков в систему SWIFT, если это поможет достичь прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта.

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