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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о результатах работы в сфере образования

Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о результатах работы в сфере образования

За пять лет в городе построили 12 детских садов и четыре школы, создали 7,5 тысяч ученических мест и 3,2 мест для дошкольников С 2020 года в Барнауле построили четыре школы на 7,5 тысяч новых ученических мест и 12 детских садов на 3,2 тысяч мест для дошкольников.

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