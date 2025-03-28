Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о результатах работы в сфере образования

За пять лет в городе построили 12 детских садов и четыре школы, создали 7,5 тысяч ученических мест и 3,2 мест для дошкольников С 2020 года в Барнауле построили четыре школы на 7,5 тысяч новых ученических мест и 12 детских садов на 3,2 тысяч мест для дошкольников.