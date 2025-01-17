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Царьград

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Россия ограничивает экспорт урана: риск перебоев для США и их союзников

Россия ограничивает экспорт урана: риск перебоев для США и их союзников

Россия в ноябре 2024 года ограничила экспорт обогащенного урана, что вызвало потенциальные перебои в атомной энергетике США и их союзников.

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