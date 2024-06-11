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Илон Маск угрожает запретить айфоны своим сотрудникам. После интеграции ChatGPT

Илон Маск угрожает запретить айфоны своим сотрудникам. После интеграции ChatGPT

Предприниматель заявил, что запретит использовать в своих компаниях технику корпорации Apple после того, как в них будет интегрирован ИИ от OpenAIИлон Маск написал в своих соцсетях, что применение Apple искусственного интеллекта приведет к неприемлемым нарушениям безопасности данных пользователей, и посетовал, что никто не читает условия перед тем, как дать согласие на обработку своих данных.

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