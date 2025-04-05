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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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9-матчевая победная серия «Барселоны» прервана «Бетисом»

Команда Ханси Флика сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) в 30-м туре. Перед этим матчем «блауграна» выиграла все 9 матчей с 26 января.

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