«Я как будто ехал на ручнике». Макс Ферстаппен прокомментировал сход на Гран При Австралии

«Я как будто ехал на ручнике». Макс Ферстаппен прокомментировал сход на Гран При АвстралииGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен высказался о своем сходе на Гран При Австралии.
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