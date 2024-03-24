«Я как будто ехал на ручнике». Макс Ферстаппен прокомментировал сход на Гран При Австралии

«Я как будто ехал на ручнике». Макс Ферстаппен прокомментировал сход на Гран При АвстралииGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен высказался о своем сходе на Гран При Австралии.