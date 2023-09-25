Жителей городского округа Люберцы приглашают принять участие в экоакции «Сдай макулатуру — спаси дерево!» Данная инициатива не только поможет нам бороться с загрязнением окружающей среды, но и сделает округ более зеленым и привлекательным.
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