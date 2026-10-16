Вечером 15 октября в общежитии на проспекте Пушкина в Минске при пожаре погиб 36-летний мужчина, а его 44-летнюю сожительницу после реанимации госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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