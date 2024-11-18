Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА

Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-тауросов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus).
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