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Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА

Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА

Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-тауросов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus).

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