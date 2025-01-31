«Это был несчастный случай».История Виктора Хатулева — типичная иллюстрация того, как у хоккеиста был талант и все возможности стать звездой, но он сам сделал все для того, чтобы не реализовать свой потенциал даже наполовину.
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