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Мода и Шоу-бизнес

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Лайма Вайкуле заявила, что «возьмет автомат, если Россия посмеет напасть на Латвию»

Лайма Вайкуле заявила, что «возьмет автомат, если Россия посмеет напасть на Латвию»

Певица Лайма Вайкуле дала интервью радиокомпании Deutsche Welle*, в котором ее спросили о возможном вторжении России на территорию Евросоюза.

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Комментарии
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Леонид Руси
Леша и Лора Мусликовы
&amp;quot;Лайма Вайкуле заявила, что «возьмет автомат, если Россия посмеет напасть на Латвию». ..... Интересно было бы узнать (именно узнать, а не посмотреть) как она его использует, куда сунет.
Вопрос, конечно, интересный...
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1 м.
Ингерман Ланская
вот также как лукашка? без патронов?
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1 м.
Повышева Ирина
Я - человек искусства. И многие музыканты рассказывают, что начало творческого пути лайка ваймуле даже не имела денег вернуться на родину и московским музыкантам делала минет. Искусно. Петь она так и не научилась, равно как и грамоте. Можно выдавить женщину из деревни, но нельзя выдавить деревню из женщины. Даже Прибалтийской. Ну, автомат сложнее держать в руках, нежели член во рту. Что ж... Пусть попробует...
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1 м.