&quot;Лайма Вайкуле заявила, что «возьмет автомат, если Россия посмеет напасть на Латвию». ..... Интересно было бы узнать (именно узнать, а не посмотреть) как она его использует, куда сунет.

Повышева Ирина

Я - человек искусства. И многие музыканты рассказывают, что начало творческого пути лайка ваймуле даже не имела денег вернуться на родину и московским музыкантам делала минет. Искусно. Петь она так и не научилась, равно как и грамоте. Можно выдавить женщину из деревни, но нельзя выдавить деревню из женщины. Даже Прибалтийской. Ну, автомат сложнее держать в руках, нежели член во рту. Что ж... Пусть попробует...