Певица Лайма Вайкуле дала интервью радиокомпании Deutsche Welle*, в котором ее спросили о возможном вторжении России на территорию Евросоюза.
Лайма Вайкуле заявила, что «возьмет автомат, если Россия посмеет напасть на Латвию»
Комментарии
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Леонид Руси
Леша и Лора Мусликовы
&quot;Лайма Вайкуле заявила, что «возьмет автомат, если Россия посмеет напасть на Латвию». ..... Интересно было бы узнать (именно узнать, а не посмотреть) как она его использует, куда сунет.
Вопрос, конечно, интересный...
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1 м.
Ингерман Ланская
вот также как лукашка? без патронов?
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1 м.
Повышева Ирина
Я - человек искусства. И многие музыканты рассказывают, что начало творческого пути лайка ваймуле даже не имела денег вернуться на родину и московским музыкантам делала минет. Искусно. Петь она так и не научилась, равно как и грамоте. Можно выдавить женщину из деревни, но нельзя выдавить деревню из женщины. Даже Прибалтийской. Ну, автомат сложнее держать в руках, нежели член во рту. Что ж... Пусть попробует...
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1 м.
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