Программа Cluburile de Lectură: сколько денег будут выделены на его внедрение

В течение прошлого года книгам и чтению способствовали три проекта национального значения. Благодаря им более десяти тысяч молодых людей и детей приняли участие во встречах с писателями, а также в различных мероприятиях по чтению, организованных библиотекарями.
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