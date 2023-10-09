В Казани возбуждено дело о растрате и злоупотреблении при строительстве трассы М-12

Как стало известно «Реальному времени», статус обвиняемого в хищении бюджетных средств получил бывший субподрядчик строительства скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» Сергей Салихов, экс-директор и владелец компании «БСЛ Инжиниринг».
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