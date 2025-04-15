Расчет «Земледелия» дистанционно заминировал подходы к позициям ВС РФ в зоне СВО

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие расчета инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» заминировали подходы к позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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