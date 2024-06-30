«Москвичка»: Канье Уэст прилетел в Москву на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому

Американский рэпер Канье Уэст не выступит в Москве. Он прилетел в столицу к дизайнеру Гоше Рубчинскому, сообщили авторы Telegram-канала «Москвичка» и разместили видео с прогуливающимся артистом по подземке станции метро «Охотный ряд».
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