«Москвичка»: Канье Уэст прилетел в Москву на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому

Американский рэпер Канье Уэст не выступит в Москве. Он прилетел в столицу к дизайнеру Гоше Рубчинскому, сообщили авторы Telegram-канала «Москвичка» и разместили видео с прогуливающимся артистом по подземке станции метро «Охотный ряд».