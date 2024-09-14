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В Архангельске на 8 дней полностью перекроют проспект Чумбарово-Лучинского

В Архангельске на 8 дней полностью перекроют проспект Чумбарово-Лучинского

В столице Поморья пройдет Маргаритинская ярмарка, и в связи с мероприятием на 8 дней будет закрыт проспект Чумбарова-Лучинского.

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