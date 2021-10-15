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Он полностью признал вину: пермского стрелка отправили в СИЗО

Он полностью признал вину: пермского стрелка отправили в СИЗО

Суд города Пермь (Россия) избрал меру пресечения 18-летнему Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном университете.

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