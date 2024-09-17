На оплату «коммуналки» в Забайкальском крае уходит ежемесячно 5 тысяч 492 рубля. К таким выводам пришли аналитики РИА Рейтинг.
Стало известно, сколько тратят жители региона на оплату коммунальных услуг
Комментарии
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лина любимцева
Оплата в августе месяце 2024 года за "коммунальные услуги" (без отопления) в Московской области за квартиру в 42 кв.м. составила 5 тысяч 513 рублей 99 копеек. А с отоплением это будет около 10 тысяч рублей во время отопительного сезона. А может и больше, учитывая очередное "повышение тарифов" (никак не нажрутся...).... ПЕНСИЯ 15 тысяч 500 рублей, доплата к прожиточному минимуму 550 рублей - вот на оставшиеся 6 тысяч рублей ЖИВИ МЕСЯЦ. Питайся, одевайся, покупай лекарства... по 2 тысячи за упаковку. ЖИВИ- "ПРОЦВЕТАЙ"... Блин!!! Житуха - ВО!! вСЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛА, С 18 ЛЕТ. УЧИЛАСЬ И РАБОТАЛА...ни дня не гуляла!! КРОМЕ КАК ОТПУСК 1 РАЗ В ГОД... Вот такой отчет...
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17 час.
лл
лина любимцева
НА всем надувают. Всю жизнь проработала на Дальнем Востоке. Выйдя на пенсию, из-за состояния здоровья пришлось переехать в Московскую область, так с пенсии СНЯЛИ дальневосточный коэффициент, и я стала получать меньше пенсии. ЗАРАБОТАЛА ПЕНСИЮ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (сколько десятилетий дышала воздухом с недостатком кислорода, из-за чего и заработала там сердечные заболевания, отчего потом и не смогла там дальше жить, иначе каюк!!!)- ЗНАЧИТ И ПОЛУЧАТЬ ДОЛЖНА БЫЛА ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ПЕНСИЮ!! ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ, где потом буду жить, выйдя на пенсию!! ДУРЯТ НАРОД С ЭТИМИ ПЕНСИЯМИ - ЖУЛИКИ-МОШЕННИКИ!! Этот пенсионный фонд обирает народ как хотят!!
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16 час.
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