Стало известно, сколько тратят жители региона на оплату коммунальных услуг

лина любимцева

Оплата в августе месяце 2024 года за "коммунальные услуги" (без отопления) в Московской области за квартиру в 42 кв.м. составила 5 тысяч 513 рублей 99 копеек. А с отоплением это будет около 10 тысяч рублей во время отопительного сезона. А может и больше, учитывая очередное "повышение тарифов" (никак не нажрутся...).... ПЕНСИЯ 15 тысяч 500 рублей, доплата к прожиточному минимуму 550 рублей - вот на оставшиеся 6 тысяч рублей ЖИВИ МЕСЯЦ. Питайся, одевайся, покупай лекарства... по 2 тысячи за упаковку. ЖИВИ- "ПРОЦВЕТАЙ"... Блин!!! Житуха - ВО!! вСЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛА, С 18 ЛЕТ. УЧИЛАСЬ И РАБОТАЛА...ни дня не гуляла!! КРОМЕ КАК ОТПУСК 1 РАЗ В ГОД... Вот такой отчет...