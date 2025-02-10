В Госдуме объяснили, почему студентки не пойдут «рожать строем» за 200 тысяч рублей

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала предложенную депутатами ЛДПР инициативу, согласно которой студентки могли бы получать 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет.
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