В Госдуме объяснили, почему студентки не пойдут «рожать строем» за 200 тысяч рублей

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала предложенную депутатами ЛДПР инициативу, согласно которой студентки могли бы получать 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет.