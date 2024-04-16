В Конгрессе разделили вопросы помощи Израилю и Украине

Член Республиканской партии от штата Луизиана, глава Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон намерен на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по предоставлению помощи Украине и Израилю.
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