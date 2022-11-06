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В Берлине на экоактивистов заведено более 700 уголовных дел — бургомистр

В Берлине на экоактивистов заведено более 700 уголовных дел — бургомистр

Более 700 уголовных дел завели на экологических активистов, вызывавших своими акциями перебои в работе транспорта, правоохранительные органы Берлина, заявила бургомистр немецкой столицы Франциска Гиффей 5 ноября в интервью газете Bild am Sonntag.

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