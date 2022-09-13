«Это вам за Балаклею, а это за Изюм!»: ВС РФ вбивают неньку в каменный век

А ведь британская разведка передавала Зе-команде последнее русское предупреждение — не надо ходить в харьковский контрнаступ Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Самостийные интернет-ресурсы сообщили о ночных прилетах по ТЭС в Змиеве (электрическая мощность 2200 МВт), ТЭЦ-5 в Харькове (электрическая мощность 540 МВт и тепловая мощность 1420 Гкал/ч), а также по Павлоградской ТЭЦ-3 и Кременчугской ТЭЦ.