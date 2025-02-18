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Медведев назвал Украину бешеным животным, укусившим хозяина

Медведев назвал Украину бешеным животным, укусившим хозяина

Зампред правления Совбеза России Дмитрий Медведев в своей экспрессивной манере прокомментировал атаку ВСУ на американскую нефть.

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