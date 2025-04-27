На стульчиках у гроба: Зеленский цинично настиг Трампа прямо на похоронах Папы Римского

В Ватикане прошла первая часть похорон Папы Римского Франциска. На траурную церемонию прибыли делегации из 170 стран мира.
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