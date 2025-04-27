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На стульчиках у гроба: Зеленский цинично настиг Трампа прямо на похоронах Папы Римского

На стульчиках у гроба: Зеленский цинично настиг Трампа прямо на похоронах Папы Римского

В Ватикане прошла первая часть похорон Папы Римского Франциска. На траурную церемонию прибыли делегации из 170 стран мира.

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Комментарии
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Надежда
Продажной эмочке сначала стульчик поставили, а потом убрали!) Доня не допустил &quot;сваху&quot; уши греть, чтобы потом тот мог рассказать как Трамп зеленого чихвостил)
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4 час.
А
Александр
Еврейчику без лягушатного мыла не обошлось.
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4 час.
Кошмар
Клоуны европейские...
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2 час.
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