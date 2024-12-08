Стартовали продажи нового 864-сильного Tank 500: спрос ажиотажный

Концерн Great Wall объявил об интересе покупателей к супергибридной версии «пятисотого». За 24 часа внедорожник с системой Hi4-Z получил 5989 заказов, что сопоставимо с продажами за полтора месяца! Хотя внешне такой Tank 500 идентичен знакомому россиянам автомобилю, начинка совсем другая: поменялась рама, исчезла механическая связь между осями, а полный привод стал электрическим.