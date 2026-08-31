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Аргументы недели

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Собянин и Белозёров отправили в Ярославль «Аврору»

Собянин и Белозёров отправили в Ярославль «Аврору»

Ярославское направление — одно из самых загруженных на железной дороге не только в России, но и в Европе.

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