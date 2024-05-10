Джозеф Любин: SEC блокирует финансовые инновации

На недавнем саммите Crypto Asset в Лондоне соучредитель Ethereum Джозеф Любин обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в намеренном препятствовании финансовым инновациям для защиты традиционной финансовой системы.
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