Мичков, Симашев и еще 15 игроков потребовали у ИИХФ возвращения России на международную арену

17 игроков бывшей молодежной сборной России подписали письмо к руководству ИИХФ. Ряд действующих и бывших игроков молодежной сборной России обратились к президенту ИИХФ Люку Тардифу по поводу отстранения от международных стартов.
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