Бывший спецпомощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон в статье для The Hill заявил, что западным сторонникам финансовой и военной помощи Украине необходимо придумать новые обоснования для отправки солдат ВСУ на убой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии