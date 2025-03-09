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Путин объяснил свою эмоциональность на встрече с матерями

Путин объяснил свою эмоциональность на встрече с матерями

Владимир Путин назвал встречу с матерями и вдовами участников СВО трогательной Президент России Владимир Путин объяснил свою эмоциональность на встрече с матерями и вдовами участников специальной военной операции (СВО).

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