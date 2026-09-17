ИТ-специалист Бедеров: личные данные не стоит передавать нейросетям

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, ИТ-эксперт Игорь Бедеров посоветовал не передавать публичным нейросетям личные и платёжные данные, пароли, документы и другую конфиденциальную информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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