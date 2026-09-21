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19FortyFive (США): Саудиты должны доказать лояльность США и Израилю  

19FortyFive (США): Саудиты должны доказать лояльность США и Израилю  

Конгресс США выразил обеспокоенность по поводу того, что продажа истребителей F‑35 Саудовской Аравии за $24 млрд якобы потенциально нарушает обязательства Америки по обеспечению качественного военного превосходства Израиля, заявляет сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин.

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