Суицидологи выяснили, в какие праздничные дни люди совершают самоубийства чаще всего

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году люди совершили более 700 тысяч успешных попыток добровольного ухода из жизни, что составило примерно 1,3 процента от общего количества случаев преждевременной смерти.
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