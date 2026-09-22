Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Хроники полярной ночи под московским небом

Хроники полярной ночи под московским небом

  .Лето 2026 года в столице выдалось щедрым на культурные события, но даже на фоне плотного афишного календаря работа структурного подразделения Дом культуры «Нагатино» ГБУ г.

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