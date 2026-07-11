Посольство США не подтвердило скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Посольство Соединённых Штатов в Москве опровергло наличие какой-либо информации о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в российскую столицу.
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