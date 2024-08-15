Медведев завершил выступление на "Мастерсе" в Цинциннати после первого матча

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии "Мастерс" в Цинциннати, уступив представителю Чехии Иржи Легечке, который занимает 35-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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