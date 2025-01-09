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Царьград

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Тигран Кеосаян в коме. Пережил клиническую смерть. Что известно к этому часу

Тигран Кеосаян в коме. Пережил клиническую смерть. Что известно к этому часу

Что к этому часу известно о состоянии Тиграна Кеосаяна? Когда его положили в больницу? И какой была первая реакция семьи на публичное обсуждение медкарты режиссёра? Рассказываем всё, что известно к этому часу.

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Комментарии
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Амара Карпова
Боже Храни Его🙏
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20 час.

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