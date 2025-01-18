WSJ: Трамп начнет массовую депортацию мигрантов уже 21 января

Global Look Press/Jimin Kim/Keystone Press Agency Избранный президент США Дональд Трамп 21 января, на следующий день после своей инаугурации, начнет проводить рейды для массовой депортации нелегальных мигрантов.
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