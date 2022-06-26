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Возглавить штурм: новые истории подвигов военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации

Возглавить штурм: новые истории подвигов военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите республик Донбасса.

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