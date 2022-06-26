Возглавить штурм: новые истории подвигов военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите республик Донбасса.
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Свежие комментарии