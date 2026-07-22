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Газета.ру

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Диетолог Ямилова: без вреда для здоровья можно съесть до 300 граммов дыни в день

Диетолог Ямилова: без вреда для здоровья можно съесть до 300 граммов дыни в день

Оптимальная порция дыни для взрослого здорового человека составляет 200–300 граммов в день. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в разговоре с РИА Новости.

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