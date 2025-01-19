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Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой для мигрантов вечером 20 января

Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой для мигрантов вечером 20 января

Global Look Press/David Peinado/ZUMAPRESS.com Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что уже вечером 20 января, сразу же после своей инаугурации, он прекратит проникновение в страну нелегальных мигрантов через границу с Мексикой.

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АндрейБорков
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