Происшествия
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Происшествия

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Председателю СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Московской области

Председателю СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Московской области

В средствах массовой информации сообщалось, что участник специальной военной операции стал жертвой мошенника и под предлогом займа на лечение родственника лишился 3 миллионов рублей.

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