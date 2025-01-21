Мезенская роспись по дереву: основные цвета и техника выполнения

История Особенности Символы Мезенская роспись сегодня История мезенской росписи Фото: Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM Самой старинной вещью, расписанной в мезенском стиле и сохранившейся до наших дней, считается прялка 1815 года Мезенская роспись — это вид росписи по дереву, который получил широкое распространение в конце XIX века на территории Архангельской области.
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