Мезенская роспись по дереву: основные цвета и техника выполнения

История Особенности Символы Мезенская роспись сегодня История мезенской росписи Фото: Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM Самой старинной вещью, расписанной в мезенском стиле и сохранившейся до наших дней, считается прялка 1815 года Мезенская роспись — это вид росписи по дереву, который получил широкое распространение в конце XIX века на территории Архангельской области.