Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 043 подписчика

Придётся заплатить: суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммуналку. О какой сумме речь?

Придётся заплатить: суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммуналку. О какой сумме речь?

Сергей Зверев задолжал за коммунальные услуги. Суд уже взыскал с эпатажного стилиста долг.Известный стилист и шоумен Сергей Зверев оказался в центре внимания из-за долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Галкин
Блин не смешите мои тапки, за год 18 тысяч))))))))
Ответить
18 час.
наверх