Путин и Лукашенко обсудили развитие двусторонних отношений

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государств обсудили практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.
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