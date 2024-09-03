Проводила сыновей в школу: Боярская поделилась редким семейным фото

Актриса неохотно выставляет напоказ картинки из личной жизни. Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым Социальные сетиЕлизавета Боярская еще неделю назад блистала на красной дорожке фестиваля «Короче», куда ее пригласили в статусе члена жюри.