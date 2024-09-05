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Мика Хаккинен: «Сезон-2024 – переломный момент для Ферстаппена. Конфликты в «Ред Булл» сказываются на выступлениях Макса»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен считает, что трения в «Ред Булл» оказывают влияние на пилотаж Макса Ферстаппена.

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