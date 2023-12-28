"Кто спонсирует этот треш и угар?!": Новое ледовое шоу Навки, где встретился Песков и Киркоров, назвали "шабашем"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: pr24ru.ru Пока все обсуждали встречу Филиппа Киркорова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова, во время которой первый извивался ужом перед вторым, пытаясь отмазаться от своего участия в "голой" вечеринке Ивлеевой, мало кто обратил внимание, на то событие, которое их свело вместе.