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"Кто спонсирует этот треш и угар?!": Новое ледовое шоу Навки, где встретился Песков и Киркоров, назвали "шабашем"

"Кто спонсирует этот треш и угар?!": Новое ледовое шоу Навки, где встретился Песков и Киркоров, назвали "шабашем"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: pr24ru.ru Пока все обсуждали встречу Филиппа Киркорова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова, во время которой первый извивался ужом перед вторым, пытаясь отмазаться от своего участия в "голой" вечеринке Ивлеевой, мало кто обратил внимание, на то событие, которое их свело вместе.

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Комментарии
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ВераВерная
А вам весь список огласили, Веденкин?
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1 час.
ЮД
Юрий Денисов
ПЕСКОВ КОМПРОМЕТИРУЕТ ПУТИНА.НАДОЕГО ПРОВЕРИТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ ЕГО ДОЛЖНОСТИ И НЕ ИНОАГЕНТ ЛИ ОН???!
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
Громов боец!
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1 час.

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