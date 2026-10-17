Пока одни продолжают говорить о «суверенитете» лозунгами, давайте посмотрим на факты. 102-я российская военная база и Пограничное управление ФСБ в Армении — это не «оккупация».
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Армения не может вечно строить всё только на чужом присутствии, свои институты и армия тоже нужны.