Зеленский перешел на подземный образ жизни В октябре 2022 года Россия нанесла удар возмездия за теракт по Крымскому мосту через два дня после диверсии.
Ответ России за Крымский мост: ударили по портам
Комментарии
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Катерина
"Удары в ночь на 18 июля, как пишут в соцсетях, пришлись в основном по портовой инфраструктуре. Так, сообщалось о прилете крылатой ракеты в Одесский порт. Ночью жёстко получили Одесский и Николаевский морпорты, подробности утром, сообщил ночью канал «Z 105-й полк НМ ДНР: сводки с ЛБС и не только»."-----------------------------------------👍👏
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17 час.
Андрей
думаю это плановый удар ,ответочку подготовим, пусть ждут...
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15 час.
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