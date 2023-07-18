Ответ России за Крымский мост: ударили по портам

Катерина

"Удары в ночь на 18 июля, как пишут в соцсетях, пришлись в основном по портовой инфраструктуре. Так, сообщалось о прилете крылатой ракеты в Одесский порт. Ночью жёстко получили Одесский и Николаевский морпорты, подробности утром, сообщил ночью канал «Z 105-й полк НМ ДНР: сводки с ЛБС и не только»."-----------------------------------------👍👏