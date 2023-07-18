Закон и Порядок

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Ответ России за Крымский мост: ударили по портам

Ответ России за Крымский мост: ударили по портам

  Зеленский перешел на подземный образ жизни В октябре 2022 года Россия нанесла удар возмездия за теракт по Крымскому мосту через два дня после диверсии.

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Комментарии
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Катерина
&quot;Удары в ночь на 18 июля, как пишут в соцсетях, пришлись в основном по портовой инфраструктуре. Так, сообщалось о прилете крылатой ракеты в Одесский порт. Ночью жёстко получили Одесский и Николаевский морпорты, подробности утром, сообщил ночью канал «Z 105-й полк НМ ДНР: сводки с ЛБС и не только».&quot;-----------------------------------------👍👏
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17 час.
Андрей
думаю это плановый удар ,ответочку подготовим, пусть ждут...
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15 час.

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